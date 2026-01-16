В России начались продажи автобусов Sollers SA6

Компания Sollers объявила о начале продаж нового автобуса SA6. Модель длиной 9 метров оценили в 10,7 миллиона рублей (с учетом государственной программы льготного лизинга).

Автобус рассчитан на 35 пассажиров и подходит для туристических, междугородних и корпоративных перевозок. Он имеет конструкцию "монокок", что позволило сделать ее легкой и одновременно прочной.

Высокая коррозионная стойкость Sollers SA6 обеспечивается благодаря панелям из алюминия и пластика.

Sollers SA6 оснащен дизельным двигателем 6,5 литра мощностью 245 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач, электронными системами ABS и ESC.

Первый автобус уже был передан клиенту в Москве.