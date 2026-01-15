УАЗ нарастит производство машин за пределами России

Ульяновский автозавод (УАЗ) в наступившем 2026 году намерен увеличить объём выпуска своих автомобилей на сборочной площадке на Кубе. В 2025 году с конвейеров предприятия сошло несколько десятков машин.

«В начале второго квартала минувшего года производство автомобилей УАЗ стартовало на Острове свободы. На данный момент практически все организационные вопросы с местными партнерами решены, выпущено несколько десятков единиц продукции, и в текущем году УАЗ планирует существенно нарастить объемы производства на Кубе», — отметил представитель пресс-службы отечественного бренда.

Напомним, производство машин стартовало на Кубе весной 2025 года, а 14 апреля с конвейера сошёл первый УАЗ «Патриот». В торжественной церемонии съезда первого собранного в Гаване УАЗа принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он пожелал производителю успешной реализации проекта и увеличения продаж автомобильной техники. Позже вице-премьер проехал за рулём новой машины и оценил её качества: «Приемистая машина, приятно на ней ездить».