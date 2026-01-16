Представлен российский 6-колесный вездеход "Бро" за 16,5 млн рублей

Компания "Жукофф Гараж" представила новинку - 6-колесный бортоповоротный вездеход на агрегатах гибридного Nissan Leaf.

Модель называется "Бро" и оснащена тремя электродвигателями от Leaf. Суммарная мощность составляет 218 л.с.

"Никаких рывков, предсказуемая тяга. Мощь доступна мгновенно. Полный крутящий момент с самых низов. Точность до сантиметра. Идеальный контроль на сложном рельефе", - заявляет автопроизводитель.

Генератор для выработки энергии для двигателя создан на базе 40-ваттного дизеля Kubota V-2403. Габариты 6-колесного вездехода: 5670 × 2500 × 2890 мм. Автомобиль уже доступен к заказу по цене от 16,5 млн рублей.