Сотни россиян столкнулись с проблемой при растаможке машин

Покупатели автомобилей оказались в неприятной ситуации и вынуждены нести непредвиденные расходы при ввозе иномарок на территорию России. Так, из-за срыва сроков поставок граждане не успели оформить документы на импортированные транспортные средства по старым ставкам утилизационного сбора, и теперь непонятно, что с этими автомобилями делать.

© Quto.ru

За последние 1,5 месяца утилизационный сбор на машины для личных нужд граждан увеличился дважды: с 1 декабря 2025 года был введён новый коэффициент на транспорт с моторами более 2,0 литров, а с 1 января ставки были проиндексированы на 10-20%.

В результате в ряде случаев для растаможки иномарок россиянам нужно доплатить миллионы рублей, а таких денег у многих попросту нет. На сегодняшний день на таможне застряло несколько десятков машин, ещё сотни, по предварительным оценкам, до сих пор могут быть в пути.

По мнению экспертов, сегодня у покупателей техники из-за границы, которые оказались в неприятной ситуации, есть несколько вариантов: заплатить утильсбор, отправить автомобиль обратно в Японию или Южную Корею, либо попробовать перепродать его в третьи страны. Однако второй вариант может быть опасен из-за санкций, а третий — дорогой и трудозатратный.

«Есть некоторые недобросовестные экспортные компании, которые ввели в заблуждение людей. Пароход где-то в странах Азии потерялся, а когда пришёл, было очень-очень поздно. И ты уже ничего с этим не поделаешь и никаких компенсаций от них не получишь», — отметил эксперт Михаил Камышанский.

При этом россиянам, которые оказались в неприятной ситуации, рекомендуют не затягивать с решением. Дело в том, что нахождение на территории стоянки временного хранения является бесплатным в течение первых 20 дней, по истечении которых придётся платить по 5 000 рублей в сутки. Кроме того, если не забрать машину в течение четырёх месяцев, её могут признать невостребованной и обратить в доход государства. В случае, если владелец придёт за автомобилем в этот период, ему придётся, помимо прочего, платить штраф.