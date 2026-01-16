Опасный способ прогрева машины привел к пожару в гараже

В Белоруссии водитель оставил горящие угли на двигателе, сгорела машина и гараж

© За рулем

Владелец автомобиля Volkswagen из Гродненской области Белоруссии попытался прогреть двигатель с помощью горящих углей. Мужчина положил угли на мотор и ушел домой, сообщает Гродненское областное управление МЧС Беларуси.

Спустя некоторое время он заметил пожар и вызвал спасателей. Пожарные прибыли и потушили огонь, но гараж и автомобиль полностью сгорели.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.