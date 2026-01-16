Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut
АвтоВАЗ раскрыл сроки старта продаж Lada Azimut. Сама новинка получилась немаленькой: «Азимут», будучи разработанным на модернизированной платформе Lada Vesta, при длине 4416 мм вполне сопоставим со многими именитыми кроссоверами вроде Volkswagen Tiguan или Kia Sportage прежних поколений.
Также стоит отметить, что для этой модели обещаны нестандартные для моделей марки опции, например, панорамная крыша, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.
Как заявил президент автогиганта Максим Соколов во время традиционной годовой пресс-конференции компании, стоимость «Азимута» будет раскрыта непосредственно перед стартом продаж.
Что касается сроков, то первые машины новоиспечённые владельцы должны получить под занавес наступившего года, соответственно, производство начнётся несколько раньше — в третьем квартале.
Кстати, в наступившем году на российский рынок должны выйти несколько любопытных новинок, притом выпуском главных премьер займутся флагманы отечественного автопрома — АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ. «Мотор» составил список главных премьер-2026.