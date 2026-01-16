Mini Countryman Rugged Edition дебютировал с внедорожными шинами

MINI Countryman по итогам прошлого года стал безоговорочным бестселлером марки: было реализовано 93305 автомобилей. Эта модель обеспечила около трети всех продаж бренда в 2025 году, а её поставки в годовом выражении выросли на впечатляющие 81,8%.

© Mini

Эксклюзивно для рынка ЮАР компания MINI подготовила Countryman Rugged Edition — редкую модификацию, тираж которой ограничен всего 100 экземплярами. Покупателям предложены четыре оттенка кузова: Nanuq White, Legend Grey, Melting Silver и Smokey Green. Независимо от выбранного цвета, все автомобили получают фирменные полосы на капоте и декоративные наклейки с горным мотивом на задних стойках. Немаленький по меркам бренда кроссовер установлен на 18” Y-образные колесные диски, окрашенные в цвет Frozen Midnight Grey.

Однако единственным по-настоящему «брутальным» элементом, оправдывающим название Rugged, стали шины. Countryman оснастили вседорожной резиной General Grabber AT3, что заметно повышает его готовность к выездам за пределы асфальта. В качестве опции доступны аксессуары из фирменного каталога MINI Original Accessories — багажный бокс на крышу или крепление для перевозки велосипеда.

Технически спецверсия не предлагает радикальных отличий. Countryman Rugged Edition можно заказать с трёх- или четырёхцилиндровым бензиновым двигателем — в исполнениях Countryman C и Countryman S соответственно. Более «горячий» John Cooper Works, а также полностью электрический SE ALL4 для этой версии недоступны, хотя стандартный Countryman в Южной Африке предлагается и в JCW-, и в EV-вариантах.

Несколько неожиданным выглядит наличие переднеприводной версии в линейке Rugged Edition, учитывая внедорожный имидж модификации. Тем не менее выбор Countryman S с четырёхцилиндровым мотором позволяет получить полный привод с передачей тяги на заднюю ось. Во всех версиях используется семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением — стандартное решение для нынешнего поколения MINI.

Салон остался без изменений, однако в стандартное оснащение добавлены всепогодные коврики, подчёркивающие «приключенческий» характер модели. Увеличенный дорожный просвет выглядел бы логичным дополнением, но, к сожалению, подвеска Rugged Edition не отличается по высоте от обычного Countryman.

Цены в Южной Африке стартуют с отметки 833903,10 ранда, что эквивалентно примерно $50900 по текущему курсу, за базовый Countryman C. Более мощный Countryman S обойдётся в 989938,30 ранда — около $60400.