У крохи Kia Picanto может появиться полностью электрический аналог

Не исключено, что такая новинка может получить название EV1, в случае если соответствующему проекту дадут «зелёный свет».

Выпуск маленького хэтчбека Kia Picanto (в Южной Корее – Morning) стартовал в 2003 году, с тех пор модель успела дважды сменить генерацию. Актуальная пятидверка третьего поколения дебютировала в 2017-м, а обновление пережила в 2020 и 2023 годах. Стоит отметить, что в моторной гамме Picanto предусмотрены только ДВС, у крохи нет даже гибридных версий, а также нет и полностью электрических модификаций.

Однако не исключено, что в модельной линейке бренда в дальнейшем всё-таки появится «зелёная» альтернатива Kia Picanto. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя отдела маркетинга европейского офиса Kia Дэвида Хилберта. По его словам, пока что проекту по разработке и выпуску такой модели «зелёный свет не дали», но компания «продолжает изучать» возможности потенциальной новинки в сегменте ситикаров.

Ранее о возможности появления полностью электрического компактного хэтчбека говорил президент и исполнительный директор Kia Motors Хо Сун Сонг. По его словам, стоимость такой новинки на европейском рынке, вероятно, не превысит 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,27 млн рублей по текущему курсу).

Ожидается, что новая модель Киа появится до конца текущего десятилетия. В издании предположили, что такая пятидверка получит название Kia EV1 и в иерархии бренда будет располагаться на ступеньку ниже EV2: серийная версия этого паркетника дебютировала в рамках автосалона в Брюсселе на прошлой неделе.

В конкуренты на европейском рынке потенциальной новинке прочат Renault Twingo и Volkswagen ID.1. Напомним, пятидверка французского бренда была представлена в ноябре 2025 года, сейчас модель уже доступна в Европе. Стартовый ценник Twingo на домашнем рынке, во Франции, составляет 21 090 евро (около 1,92 млн рублей).

В свою очередь немецкий соперник пока официально не подтверждённого Kia EV1 представлен только в статусе концепта, выход на рынок серийного варианта Volkswagen ID.1 намечен на 2027 год. В VW ранее отметили, что начальная стоимость грядущей крохи не превысит 20 000 евро (около 1,82 млн рублей).

В случае если марка действительно выпустит Kia EV1, новинка окажется меньше по габаритам, чем недавно представленный маленький кроссовер EV2. Напомним, его длина равна 4060 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1575 мм, а расстояние между осями составляет 2565 мм. Отметим, производство паркетника будет налажено на заводе в Словакии, его ориентировочный стартовый ценник – 30 000 евро (около 2,72 млн рублей).