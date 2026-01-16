В Австралии появится бюджетный электромобиль GAC Aion UT

В Австралии ожидается появление нового бюджетного электромобиля от китайского производителя GAC, который может изменить баланс сил в сегменте компактных машин. speedme.ru об этом сообщает издание Речь идёт о модели Aion UT, выход которой намечен на весну или лето 2026 года. Автомобиль позиционируется как один из самых доступных на местном рынке и будет конкурировать с такими популярными электромобилями, как BYD Dolphin, MG 4 и GWM Ora.

© GAC Aion UT

Хотя точные характеристики для австралийского рынка пока не раскрыты, можно ориентироваться на версии, представленные в Таиланде, где также используется правостороннее движение. В базовой комплектации Standard установлен передний электродвигатель мощностью 100 кВт с крутящим моментом 145 Н·м. Энергию ему обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 50,3 кВт·ч, что по данным лабораторных испытаний по циклу NEDC позволяет проехать до 420 километров без подзарядки.

Более продвинутая версия Premium оснащается батареей на 60 кВт·ч и двигателем мощностью 150 кВт с моментом 210 Н·м. Эта конфигурация увеличивает запас хода до 500 километров по тому же стандарту NEDC. Таким образом, покупатели получат выбор между более экономичным и более динамичным вариантом, что расширяет привлекательность модели для разных категорий автолюбителей.

По габаритам Aion UT близок к традиционным компактным автомобилям, таким как Toyota Corolla или Volkswagen Golf. Его длина составляет 4270 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1575 мм. При этом колёсная база равна 2750 мм, что может положительно сказаться на пространстве в салоне. Объём багажника у этой модели достигает 440 литров, что является неплохим показателем для машины данного класса.