В Китае представили совершенно новый Audi A6L

Компания Audi представила новое поколение седана A6L, который официально выйдет на рынок Китая в течение 2026 года. Модель получила новую платформу, расширенный набор цифровых технологий и обновлённую линейку силовых агрегатов.

Новый Audi A6L построен на платформе PPC, предназначенной для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и поддерживающей электрифицированные силовые агрегаты. Архитектура разработана в Германии и адаптирована под требования китайского рынка.

Ключевой особенностью модели стало внедрение системы "автопилота" Huawei Qiankun. Автомобиль оснащается двумя лазерными радарами и поддерживает функции ассистированного движения на автомагистралях, городских скоростных дорогах и в плотном городском трафике. Также заявлены расширенные возможности автоматической парковки, включая запоминание маршрутов и удаленное управление.

Габариты нового Audi A6L увеличены по сравнению с предшественником. Длина автомобиля составляет 5142 мм, ширина - 1887 мм, высота - 1464 мм, колесная база - 3066 мм. Удлиненный кузов и сниженная линия крыши формируют более динамичный профиль, ориентированный не только на корпоративных, но и на частных клиентов.

Экстерьер выполнен в более спортивной стилистике. Седан сохранил фирменную решетку радиатора, однако получил переработанные бамперы, цифровую светотехнику и опциональные элементы с черной отделкой. В оснащение входят матричные светодиодные фары и OLED-фонари второго поколения с настраиваемыми световыми сценариями.

Интерьер оформлен в новой фирменной концепции Audi с трехэкранной архитектурой с диагоналями дисплеев 11,9, 14,5 и 10,9 дюйма. Заявлены проекционный дисплей с трехмерной графикой, развитая система голосового управления и локализованный набор цифровых сервисов.

Линейка силовых агрегатов включает бензиновые 2-литровые турбодвигатели и V6 3.0 мощностью от 204 до 367 л.с. Все версии оснащаются 48-вольтной гибридной системой.

В стандартное оснащение входят система полного привода quattro и прогрессивное рулевое управление. Опционально доступны полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеска с возможностью голосового управления.

Audi A6L остается одной из ключевых моделей бренда на китайском рынке. По итогам декабря продажи модели превысили 19 тысяч автомобилей, что позволило ей занять лидирующие позиции в сегменте премиальных бизнес-седанов.

Цены на новинку пока не раскрывают, купить Audi A6L прошлого поколения в Китае можно за 428 - 657 тысяч юаней (около 4,81 - 7,4 млн рублей).