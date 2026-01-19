Тюнинг-ателье SVE представило суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Американское тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) представило лимитированный суперкар Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC 2026 модельного года: исходный 6,2-литровый нижневальный V8 LT2 в нём изрядно переработан и оснащён двумя турбокомпрессорами, благодаря которым пиковая мощность может достигать 1267 л.с.!

Самый крутой на данный момент стоковый Chevrolet Corvette ZR1X имеет полный привод и гибридную силовую установку, максимальная совокупная отдача которой — 1267 л.с. На ступеньку ниже в заводской иерархии стоит Corvette ZR1 — это, по сути, ZR1X без гибридного довеска и полного привода, 5,5-литровый битурбомотор V8 LT7 здесь выдаёт 1079 л.с. Актуальный базовый Chevrolet Corvette Stingray оснащается олдскульным 6,2-литровым нижневальным атмосферным V8 LT2 мощностью «всего» 502 л.с.

Так вот, заслуженное тюнинг-ателье SVE из штата Нью-Джерси умеет выжимать из базового, ветеранского по конструкции V8 LT2 столько же мощности и даже больше, чем у новенького с иголочки V8 LT7 с его гоночными генами. На Stage I двигатель V8 LT2 от SVE выдаёт 1014 л.с., на Stage II — 1267 л.с. И это всего с двумя клапанами на цилиндр и без какой-либо электрификации!

Основную прибавку к мощности дают два могучих турбокомпрессора Garrett с керамическими подшипниками и водяным охлаждением, но и сам двигатель серьёзно модернизирован: разработаны новые головки блока цилиндров, модернизирована система питания, установлены новые кованые поршни и шатуны, новый кованый коленвал, новый распредвал с изменёнными профилями кулачков и новый клапанный механизм. В новый впускной коллектор врезан высокоэффективный интеркулер, выпускной коллектор тоже переделан и снабжён новыми фирменными патрубками от SVE. 8-ступенчатый «робот» Tremec с двумя сцеплениями, передающий всю мощность на задние колёса, адаптирован под возросшую мощность.

Specialty Vehicle Engineering изготовит только 50 экземпляров Corvette Stingray Yenko/SC 2026 модельного года, каждый получит фирменную виниловую оклейку кузова и логотипы Yenko/SC на подголовниках. Цены и динамические характеристики SVE традиционно не разглашает. Приобрести Corvette Stingray Yenko/SC можно через избранных дилеров General Motors в США и Канаде.

Напомним, что Specialty Vehicle Engineering использует имя Yenko для своих самых экстремальный проектов, это имя тесно связано с историей GM: в середине 60-х годов прошлого века Дон Йенко, гонщик, конструктор и дилер Chevrolet, начал самостоятельно оснащать Camaro 7,0-литровым V8 и убедил впоследствии GM делать то же самое на заводе для топ-версий этой модели, чтобы она не уступала в производительности Ford Mustang и масл-карам корпорации Chrysler.

К сожалению, General Motors больше не производит модель Camaro, но в своё время специалисты SVE вдоволь с ней поупражняться, вершиной их творчества стал 1521-сильный Yenko/SC Camaro Stage III.