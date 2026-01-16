Идет подготовка к реорганизации бренда Jetta

Китайский альянс FAW и Volkswagen анонсировал масштабные перемены для бренда Jetta. Уже в ближайшие годы под этой маркой появятся новые электромобили и гибриды.

Издание Cnevpost сообщает, что для реализации амбициозных планов создано новое предприятие - FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co. Оно будет заниматься развитием бренда по новой стратегии, направленной на разработку и выпуск электрифицированных новинок для китайского рынка.

Реорганизация позволит Jetta обрести большую самостоятельность в исследованиях рынка, собственном развитии и принятии стратегических решений. Volkswagen станет главным акционером нового предприятия и обеспечит ему технологическую базу для дальнейшего роста.

Jetta получит доступ к наработкам Volkswagen, включая передовые электрифицированные платформы. Концерн также планирует содействовать расширению присутствия марки за пределами КНР. FAW, в свою очередь, поможет в формировании обновленной розничной сети на домашнем рынке.

К 2028 году Jetta планирует представить пять совершенно новых моделей. Четыре из них будут относиться к сегменту NEV, что означает, что они будут либо электрокарами, либо гибридами.

Первой ласточкой в этом ряду станет "чистый" электромобиль с кузовом седан. Его представят уже в III квартале этого года, а до конца 2026-го запустят в серийное производство.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае представили обновленный кроссовер Jetta VS7.