В РФ внедорожник BAW стал дешевле почти на миллион. Китайский производитель сообщил о снижении стоимости дизельной версии рамного внедорожника 212 T01 на российском рынке. Как сообщает RG.RU, цены скорректированы благодаря адаптации силовой установки под новые правила начисления утильсбора.

Сообщается, что 2,0-литровый двигатель был программно дефорсирован со 170 до 156 л. с., благодаря чему он перестал попадать под новые коэффициенты расчёта утилизационного сбора.

В компании подчеркнули, что решение было принято в рамках адаптации модели к российским условиям эксплуатации. При этом дизель по-прежнему ориентирован на сложные условия работы, в том числе хардкорное бездорожье и длительную работу.

Помимо этого, оснащение вездехода включает понижающую передачу и блокировки, русификацию интерфейса и полный пакет подогревов.

В результате доработок стоимость BAW 212 T01 снизилась на 800 тысяч, с 4 399 000 до 3 595 000 рублей.