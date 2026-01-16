В РФ продают новую Lada Priora за 3 млн: за что такие деньги

Очередной весьма интересный экземпляр удалось разыскать "Российской газете" на просторах сайтов объявлений в новом году. Владелец из Назрани выставил на продажу настоящую "капсулу времени" - новую Lada Priora без пробега. Что примечательно, машина произведена в последний год выпуска модели - 2018.

Судя по фотографиям, заявление о первозданном состоянии отечественного седана соответствуют действительности. Кузов, окрашенный в белый металлик, салон, укрытый в заводские полиэтиленовые чехлы, и абсолютно прозрачная оптика - все смотрится безупречно.

Под капотом скрывается самый мощный в линейке модели силовой агрегат объемом 1,6 литра на 106 л.с. В паре с ним трудится 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Кроме того, у "Лады" весьма достойное оснащение: однозонный климат-контроль, ABS, подушка безопасности водителя, усилитель руля и обогрев передних сидений.

Продавец из Ингушетии просит за свою "Приору" весьма внушительную сумму - 3 млн 200 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой двух новых Lada Iskra в исполнении Techno с механической КПП.

