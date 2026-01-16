В Южной Корее создали автономных роботов-парковщиков

Компания HL Robotics внедряет в Южной Корее автоматизированную систему Parkie, которая самостоятельно управляет автомобилями, размещая их на свободные места. Роботы снимают с водителей необходимость искать парковку, что особенно актуально для многоуровневых и переполненных стоянок. Система уже работает на реальных объектах, где несколько машин одновременно перемещаются без участия человека.

«Роботы берут управление автомобилем на себя, точно парковаясь в ограниченном пространстве и избегая столкновений», — объясняют представители HL Robotics.

Как связь позволяет роботам парковать автомобили

Для работы Parkie критически важно постоянное соединение с сетью. Даже кратковременный разрыв связи может остановить движение или создать угрозу безопасности. В многоуровневых гаражах стандартный Wi-Fi нестабилен: бетонные перекрытия, металлические конструкции, движущиеся машины и изменяющаяся планировка создают помехи.

HL Robotics применяет сверхнадежную промышленную беспроводную сеть URWB от Cisco. Она обеспечивает практически мгновенную передачу данных без потерь и плавное переключение между точками доступа, позволяя роботам синхронизировать действия и корректировать маршрут в реальном времени.

«Роботы должны точно знать свое местоположение, координировать движение с другими устройствами и мгновенно реагировать на изменения обстановки», — подчеркивают разработчики.

Многопутевая обработка данных позволяет одновременно передавать критические команды по нескольким каналам и частотам, минимизируя риск потери пакетов, когда несколько машин перемещаются одновременно.

Точные алгоритмы и безопасность движения

Система использует систему датчиков и камеры, фиксируя положение каждой машины с высокой точностью. Алгоритмы контролируют скорость, расстояние до других автомобилей и препятствий, предотвращая повреждения дверей и бамперов. Роботы могут парковать автомобили ближе друг к другу, что увеличивает вместимость стоянки без расширения физического пространства.

Сеть URWB ведет непрерывный мониторинг: если сигнал прерывается, система сразу определяет место и время сбоя, позволяя оператору быстро устранить проблему без остановки всей парковочной системы.

Испытания и практическая проверка

Parkie прошла многочисленные тесты на действующих парковках, включая сложные гаражи с несколькими уровнями и плотной расстановкой автомобилей. Роботы успешно справлялись с маневрированием вокруг препятствий, перемещением машин на дальние расстояния и быстрой адаптацией к изменениям пространства.

«Система была спроектирована так, чтобы работать на стоянках любого размера, от небольших частных гаражей до крупных коммерческих комплексов с десятками машин», — отмечают инженеры HL Robotics.

Влияние на городскую инфраструктуру

Помимо удобства для водителей, Parkie позволяет эффективнее использовать парковочные площади в городах с плотной застройкой. Автоматизация снижает риск повреждения автомобилей и сокращает время парковки, что может уменьшить заторы на подъездах к гаражам.

«По мере интеграции роботов в городскую инфраструктуру надежная связь становится не менее важной, чем механическая конструкция робота», — говорят эксперты.

Сети, подобные URWB, применяются и в промышленных условиях: на заводах, логистических центрах и открытых площадках, где требуется высокая надежность связи в сложных условиях.

Будущее автоматизации парковки

Технология открывает путь к более интеллектуальным парковочным системам в городах, где каждая свободная зона на вес золота. В дальнейшем такие роботы смогут интегрироваться с системами умного города, оптимизируя поток транспорта, управлять зарядкой электромобилей и даже координировать доставку товаров на парковочные места.

