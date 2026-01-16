Great Wall Motor отказался от расширителей хода

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor занял принципиальную позицию, отказавшись от разработки автомобилей с расширителем хода. Президент компании Му Фэн пояснил, что эта технология не требует значительных инженерных компетенций и не вписывается в долгосрочную стратегию бренда. По его мнению, такие системы страдают от многоступенчатых преобразований энергии, что приводит к потерям эффективности, достигающим 13% на средних и высоких скоростях. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Great Wall Motor

Это решение противоречит распространённой практике на китайском рынке, где модели с расширителем хода позиционируются как промежуточный вариант между электромобилями и гибридами. Great Motor делает ставку на более сложные и эффективные силовые установки, включая полноценные гибриды и чистые электромобили. Подобный подход подчёркивает ориентацию компании на инновационные решения, которые соответствуют её видению будущего транспорта.