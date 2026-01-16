В Индии начались продажи рестайлингового Tata Punch

Индийская автокомпания Tata представила обновленную версию компактного кроссовера Punch, который уже доступен для заказа в Индии. По информации портала Carscoops, модель стала еще более привлекательной благодаря своей стартовой цене - около 6,2 тыс. долларов (чуть более 486 тыс. рублей).

За такую доступную сумму кроссовер предлагает ряд опций, которые редко встретишь в автомобилях этой ценовой категории. Среди них - цифровая приборная панель, отдельный экран мультимедийной системы, климат-контроль и камера кругового обзора.

Это делает Punch конкурентоспособным даже по сравнению с более дорогими моделями. Например, базовая версия Lada Granta стоит от 780 тысяч рублей.

После обновления Tata Punch получил ряд визуальных изменений. Автомобиль теперь оснащен раздельными светодиодными фарами и более массивным передним бампером с ярко выраженной пластиковой облицовкой и серебристой накладкой. Сзади также появилась единая светодиодная полоса освещения.

Под капотом установлен 1,2-литровый мотор, который доступен в двух вариантах форсировки: атмосферный мощностью 88 л.с. и турбированный с отдачей в 120 л.с.

На внутреннем рынке Tata Punch конкурирует с такими моделями, как Suzuki Ignis, Hyundai Exter, Citroen C3, Renault Kiger и Nissan Magnite.

Автомобиль уже доступен для заказа по цене от 6200 долларов (486 тысяч рублей) до 11 700 долларов (919 тысяч рублей).

