В России появились квадроциклы "Балтмоторс" от ИМЗ за 700 000 рублей

© runews24.ru

Ирбитский мотозавод (ИМЗ) освоил серийный выпуск квадроциклов под торговой маркой «Балтмоторс». Их стоимость составляет около 700 тысяч рублей.

Как стало известно изданию Е1, производственный процесс был передислоцирован на Урал примерно полтора года назад. В настоящее время на сборочной линии задействовано около 30 человек, обеспечивающих ежемесячный выпуск от 180 до 200 единиц техники. По результатам прошедшего 2025 года было продано 900 квадроциклов.

Данные модели обладают приводом на все колеса, получили сертификацию для эксплуатации на дорогах общего назначения и подходят как для развлечений, так и для использования в сельском хозяйстве и других сферах. Стоимость одного квадроцикла составляет приблизительно 700 тысяч рублей.

Кроме того, ИМЗ продолжает развивать серию Ural Neo, разработанную в сотрудничестве с китайской компанией. В то же время, экспорт традиционных мотоциклов «Урал» в настоящий момент приостановлен.

