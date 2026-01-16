Продажи Audi, BMW и Mercedes-Benz обрушились

Три ведущих немецких производителя автомобилей премиум-класса — BMW, Mercedes-Benz и Audi — отчитались о результатах продаж за 2025 год. У марок «большой немецкой тройки» резко упали показатели реализации на основных рынках, пишет «Авто.ру».

Наилучший результат среди них, несмотря на отрицательную динамику, показала группа BMW, тогда как Mercedes-Benz столкнулся с самым значительным спадом. Общей проблемой для всех трех концернов стало ослабление позиций в Китае, где покупатели теперь предпочитают автомобили местного производства.

Продажи Audi сократились на 2,9 процента. Увеличение показателей в Германии, которое составило 4 процента, не смогло перекрыть снижение в других важных регионах. В Китае спрос на машины этой марки упал на 5 процентов, а на рынке Северной Америки — на 12,2 процента.

BMW увеличил мировые продажи на 0,5 процента. Однако реализация автомобилей основного бренда BMW снизилась на 1,4 процента. Совокупный объем продаж марок BMW и Mini в Китае уменьшился на 12,5 процента.

Подразделение Mercedes-Benz, отвечающее за выпуск легковых машин, потеряло 9 процентов. Это стало наихудшим показателем в немецком премиум-сегменте. В Северной Америке спад продаж оказался сравнимым с результатом Audi и составил 12 процентов. При этом в Китае компания зафиксировала еще более значительное падение — на 19 процентов.

