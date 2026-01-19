В Швейцарии мужчину заставили вернуть 69 тысяч евро пособия из-за Porsche

В Швейцарии украинского беженца заставили вернуть 69 тысяч евро из-за Porsche

В Швейцарии украинский беженец был обязан вернуть почти 70 тысяч евро социальных выплат после того как выяснилось, что его образ жизни не соответствует официально задекларированным доходам.

Согласно информации издания 24 heures, служба социального страхования EVAM провела проверку банковских счетов мужчины и выявила расходы, явно превышающие получаемую помощь.

Выяснилось, что беженец владел автомобилем Porsche Cayenne стоимостью свыше 37 тысяч швейцарских франков, что примерно равно 38 тысячам евро.

В результате мужчину обязали вернуть государству 67 336 франков, что составляет около 69 тысяч евро неправомерно полученных социальных выплат.