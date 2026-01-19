Toyota и Lexus лишились важных опций комфорта в Европе

Европейские водители лишились важных опций на автомобилях. Законодательные ограничения в Европе привели к ряду курьёзных запретов. Например, в Германии владельцы японских машин Toyota и Lexus получили уведомления об ограничении функционала фирменных мобильных приложений.

© Quto.ru

Как сообщает немецкое издание Bild, производители уведомили автомобилистов об ограничении удалённого доступа к климатической установке из-за «нынешней правовой ситуации». Причём об этом становилось известно когда водители собирались выезжать и хотели активировать систему в фирменных мобильных приложениях.

В немецком офисе автопроизводителя уже заявили, что таким образом пытаются оградить владельцев своих машин от штрафов. Тем более что сама функция предоставлялась бесплатно.

Дело в том, что местные законы в борьбе за экологию и снижение вредных выбросов прямо запрещают прогревать транспорт на парковках, а работать печка и кондиционер могут только с включенным двигателем.

По предварительным данным, с проблемой столкнулись более 100 тысяч владельцев машин. Возможность дистанционно прогреть салон машины сохранилась только у владельцев электрических и гибридных Toyota и Lexus.