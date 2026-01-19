В РФ предложили увеличить срок пребывания международных перевозчиков

МВД России подготовлен проект постановления правительства, которым предлагается увеличить до 180 суток в течение календарного года срок пребывания в РФ международных перевозчиков из безвизовых стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В целях обеспечения бесперебойных международных перевозок МВД России подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации, которым предусмотрено увеличение срока временного пребывания иностранцев, осуществляющих международные автомобильные перевозки, до 180 суток в течение календарного года", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что срок пребывания указанной категории иностранных граждан будет увеличен при условии представления в электронной форме с использованием мобильного приложения (ruID) "Госуслуги" заявления в целях въезда в РФ и пребывания (проживания) в стране.

"К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих международную перевозку", - добавила представитель ведомства.

В МВД подчеркнули, что в случае, если такое заявление не будет направлено, срок временного пребывания иностранных водителей будет исчисляться в общем порядке (90 дней суммарно в календарном году).