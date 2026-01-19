На Ямале открыли движение по зимнику Салемал-Панаевск
На Ямале 16 января началось движение по участку зимника Салемал-Панаевск. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства округа.
Также для всех автомобилей до 5 тонн открыт проезд по зимнику от Аксарки до Панаевска. Кроме того, зимники Коротчаево-Красноселькуп и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги доступны для проезда всех видов транспорта массой до 30 тонн.
Вместе с тем продолжаются работы по подготовке зимника от Панаевска до Яр-Сале. Всего на территории округа функционируют три региональных зимника.
Ранее сообщалось, что зимник Аксарка — Яр-Сале планируют открыть в конце января.
