На Ямале открыли движение по зимнику Салемал-Панаевск

На Ямале 16 января началось движение по участку зимника Салемал-Панаевск. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства округа.

Также для всех автомобилей до 5 тонн открыт проезд по зимнику от Аксарки до Панаевска. Кроме того, зимники Коротчаево-Красноселькуп и Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги доступны для проезда всех видов транспорта массой до 30 тонн.

Вместе с тем продолжаются работы по подготовке зимника от Панаевска до Яр-Сале. Всего на территории округа функционируют три региональных зимника.

Ранее сообщалось, что зимник Аксарка — Яр-Сале планируют открыть в конце января.

