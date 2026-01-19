В КНР идут испытания предсерийного кроссовера Omoda C4

В Китае во время испытаний был замечен предсерийный образец кроссовера Omoda C4, что может свидетельствовать о скором запуске модели в серийное производство. По данным портала "Китайские автомобили", премьера машины в России ожидается во второй половине 2026 года.

Тестовый экземпляр Omoda C4 ранее уже попадал в объектив шпионских фотокамер, но тогда кузов был скрыт камуфляжной пленкой и частично разобран.

Кроссовер выделяется агрессивным силуэтом с рельефными гранями, глухой передней частью с двухъярусной головной оптикой и полускрытыми дверными ручками. На "носу" машины указана марка Omoda, а не Chery, что указывает на экспортную версию модели. На китайском рынке Omoda как отдельный бренд не представлен.

В иерархии новый C4 займет место ниже паркетника C5, став самой компактной и доступной моделью в линейке.

Габариты кузова пока официально не озвучены, но, по данным портала, длина составит около 4,2 метра, а колесная база - 2,62 метра. Салон оснащен компактной цифровой панелью приборов и вертикальным центральным тачскрином, а селектор коробки передач расположен на рулевой колонке.

Напомним, с начала года бренд Omoda представлен в России только двумя моделями - кроссоверами C5 и C7, а седаны S5 и S5 GT были сняты с продажи в декабре прошлого года.

