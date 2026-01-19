Skoda анонсировала скорую премьеру

Презентацию новинки Skoda проведут в начале следующей недели. Ожидается, что марка представит рестайлинговый паркетник Kushaq. Модели также прочат новое оборудование и другой автомат.

© Колеса.ру

Индийское подразделение Шкоды поделилось тизерами некой новинки. Одновременно на потребительском сайте запущен обратный отсчет до премьеры: полностью автомобиль раскроется уже в начале следующей недели. Имя модели пока не названо. Но местные профильные медиа уверены – Skoda покажет рестайлинговый паркетник Kushaq. Во-первых, на выложенных в Сеть кадрах видно, что под пологом прячется именно кроссовер. А во-вторых, замаскированный Skoda Kushaq уже ловили во время тестов.

Напомним, Кушак в гамме Шкоды появился в 2021 году, в основе лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия MQB. Изначально кроссовер был заявлен в качестве эксклюзива для Индии, только там его сначала и производили. Но затем Skoda Kushaq стали поставлять еще на Ближний Восток. А в прошлом году модель появилась во Вьетнаме, причем жителям этой страны предложены машины локальной сборки.

Судя по шпионским фото, радикальных перемен в облике Skoda Kushaq не будет. Паркетнику лишь подретушируют радиаторную решетку и бамперы, также могут модернизировать оптику. Ну и еще модель наверняка получит диски нового дизайна. Габариты тоже, вероятно, останутся прежними. Длина актуального кроссовера (в индийской спецификации) – 4225 мм, колесная база – 2651 мм.

Внутри масштабных переделок тоже не ожидается. Зато паркетнику прочат новое оборудование. Так, индийцы считают, что кроссоверу достанутся массажер кресел (включая задний диван), панорамная крыша (у нынешнего кросса – стандартный люк), камеры кругового обзора вместо одной камеры заднего вида и адаптивный круиз-контроль (для дореформенного Kushaq предусмотрен обычный «круиз»).

По предварительным данным, обновленный паркетник предложат с прежними моторами. Гамма дорестайлингового Skoda Kushaq включает бензиновые турботройку 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверку 1.5 TSI (150 л.с.). На нынешнем индийском кроссе базовый двигатель сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом, топовому мотору положена семиступенчатая роботизированная коробка DSG. При этом, по неофициальным данным, у обновленной модели с 1.0T вместо 6АТ будет восьмиступенчатый автомат. Привод же в любом случае лишь передний.

Все подробности о новинке Skoda узнаем уже через несколько дней.