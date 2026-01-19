В Северной Осетии открыли движение по Военно-Грузинской дороге

Движение для всех видов транспортных средств по Военно-Грузинской дороге восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Северная Осетия.

Согласно заявлению, с 09:45 16 января, благодаря созданию условий для безопасного передвижения автомобилей и опираясь на рекомендации грузинских пограничных служб, открыт проезд для любого автотранспорта на отрезке между Владикавказом и населенным пунктом Ларс в обоих направлениях.

Ранее стало известно, что движение большегрузных автомобилей на данном участке трассы было остановлено с 15 января, с 18:10 по московскому времени.

Следует отметить, что Военно-Грузинская дорога выполняет функцию единственного наземного пути, соединяющего Россию с Грузией и Арменией.

