В РФ возобновили продажи BMW X7 российской сборки: сколько стоит авто

После долгого перерыва в шоурумах российских дилерских центров вновь появились BMW X7, выпущенные на заводе "Автотор" в Калининграде. Как сообщает Telegram-канал "Автопоток", кроссоверы были собраны из остатков машинокомплектов, а недостающие детали закуплены за рубежом.

© Российская Газета

Важно подчеркнуть, что главным отличием данных машин от моделей немецкой сборки является дорестайлинговая внешность передней и задней части автмообиля.

Один из дилеров предлагает кроссовер 2025 года выпуска по цене 11,9 млн рублей. Это уже не первый случай возобновления продаж автомобилей российской сборки. Ранее сообщалось о появлении на рынке моделей X5 и X6 в исполнениях 30d и топовых комплектациях.

Вместе с тем, ранее немецкий офис BMW официально отказался нести ответственность за машины, собранные из оставшихся машинокомплектов. В заявлении автопроизводителя говорится, что эксплуатация таких автомобилей может представлять потенциальные риски для жизни и здоровья водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.