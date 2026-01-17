Новый представительский седан Hongqi Guoya выйдет на рынок России в 2026 году

Китайский автопроизводитель готовит к выходу на российский рынок новый представительский седан Hongqi Guoya. Модель успешно прошла процедуру сертификации и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Это позволит начать официальные продажи в первом полугодии 2026 года.

© За рулем

Guoya позиционируется как автомобиль для топ-менеджеров, государственных деятелей и бизнесменов. Он сочетает в себе монументальный восточный дизайн, современные технологии и высокий уровень комфорта.

Длина машины составляет 5,3 метра, а колесная база – 3,2 метра. Особенностью дизайна стала радиаторная решетка с платиновым напылением, что подчёркивает статус модели. Она должна стать новым символом престижа в сегменте люкс.