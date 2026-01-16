Никитин рассказал Путину о преимуществах беспилотных грузовиков

Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о преимуществах беспилотных грузовиков, указав на более длительное время работы и экономию бензина.

Никитин в ходе доклада главе государств отметил, что в России ведется работа над беспилотными коридорами.