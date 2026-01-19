В РФ продают новый Toyota RAV4 2016 года

В Новокузнецке выставили на продажу 10-летний Toyota RAV4 японской сборки без пробега, выяснила "Российская газета" в ходе регулярного мониторинга сайтов с объявлениями.

© Российская Газета

Главная особенность автомобиля - отсутствие пробега. Владелец заявляет, что с 2016 года на машине проехали менее 200 км.

Отмечается, что Toyota RAV4 произведен в Японии.

Под капотом - 180-сильный двигатель объемом 2,5 литра, работающий в паре с классическим "автоматом". Привод - полный.

Комплектация - максимальная, в которой есть климат-контроль, зимний пакет, электрорегулировка руля и сидений, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, различные электронные ассистенты.

Цена по нынешним меркам - приемлемая, учитывая, что это новый автомобиль и что это - Toyota японской сборки. Владелец хочет за автомобиль 2 490 000 рублей. Для сравнения: примерно за эти же деньги сейчас можно купить новый Geely Cityray.