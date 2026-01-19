Прототип Volkswagen Caddy замечен во время зимних испытаний в северной Швеции

Volkswagen разрабатывает обновленную версию Caddy. Прототипы автомобиля были замечены во время зимних испытаний на дорогах северной Швеции.

Компания выбрала путь точечных изменений в дизайне. Фары и узкая фирменная решетка сохранились. Основное новшество – переработанный передний бампер. Воздухозаборники стали более агрессивными с острыми гранями. Изменены форма нижней решетки радиатора и место для номерного знака.

Сзади выделяются асимметричные распашные двери багажника, которые открываются вертикально. Фонари на тестовых прототипах старые, но, скорее всего, их заменят на яркие светодиодные элементы перед выходом модели.

В салоне машины ожидаются изменения, направленные на современность и комфорт.

Главная новинка – большой центральный экран мультимедийной системы. Планируется использовать более качественные отделочные материалы и улучшить шумоизоляцию. Технические специалисты работают над устранением проблем подвески, рулевого управления и тормозов.

Информации о двигателях пока нет, но предполагается, что появится улучшенная подключаемая гибридная версия с увеличенной емкостью батареи.