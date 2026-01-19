Кроссовер Renault Duster из ОАЭ продают в РФ от 2,3 млн рублей

Кроссовер Renault Duster из ОАЭ начал продаваться в РФ за 2,3 млн рублей

Кроссовер с двигателем мощностью 116 лошадиных сил официально не продается в России с 2022 года. Этот автомобиль является более дешевой альтернативой китайским машинам вроде Haval F7.

Небольшая партия кроссовера Renault Duster из Объединенных Арабских Эмиратов по параллельному импорту поступила в продажу в России по цене от 2,3 млн рублей. Автомобиль официально продавался в РФ с 2011 года, но производитель свернул продажи в 2022 году. Машины из ОАЭ обойдутся значительно дешевле китайских альтернатив вроде Haval F7 и Geely Atlas, за которые просят 2,9 млн рублей и 3,8 млн рублей соответственно.

Новые партии переднеприводной версии Renault Duster в комплектации LE за минимальную цену можно купить у дилеров в Симферополе и Благовещенске. В комплектацию входит мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, однозонный климат-контроль и система бесключевого доступа. Но продаются и кроссоверы и дороже. В Перми за него попросят уже 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне набрали автомобильных кредитов на 1,7 трлн рублей.

В 2026 году в России будет продаваться несколько десятков моделей автомобилей, чье производство локализовано.