В Салехарде автолюбители парализовали работу мусоровозов

В окружной столице после новогодних праздников зафиксировано несколько случаев сбоя в работе спецтранспорта. Причиной стало безответственное отношение к правилам салехардских водителей.

© N24.ru

- Все новогодние праздники мусоровозы работали как часы. Но едва началась первая в году рабочая неделя - снова знакомые проблемы: недобросовестные водители в столице округа блокируют проезд к контейнерным площадкам, - сообщил ямальский регоператор по обращению с ТКО.

К слову, штрафы за создание препятствий для мусоровозов весьма внушительные: от 2 до 3 тысяч – для граждан, от 5 до 10 тысяч – для должностных лиц, а для юрлиц – от 100 до 250 тысяч рублей.

Ранее Ямал 1 сообщал, что в Новом Уренгое бригаде мусоровоза пришлось вручную перетаскивать 250-килограммовые баки. Загроможденную автомобилями контейнерную площадку обнаружили по улице Интернациональная, 1.

.