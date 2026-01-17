В Петропавловске-Камчатском после непогоды восстановили автобусное сообщение

Петропавловск-Камчатский вновь открывает большинство маршрутов общественного транспорта после сильных снегопадов, сообщает сайт мэрии столицы полуострова.

Возобновлено движение автобусов по основным направлениям, включая маршруты №1 (до перекрестка СРВ), 2 (до ДОФА), 3, 4, 8, 9, 13, 13к, 14, 15, 21, 22, 26, 28, 30, 31.

Однако некоторые дороги остаются труднопроходимыми, особенно на окраинах. Поэтому туда направят специальную технику повышенной проходимости - вахтовки. Они курсируют утром с 7:00 до 11:00 и вечером с 16:00 часов по таким районам, как 10-й километр, поселок Кирпичи, улица Циолковского и микрорайоны Северо-Восточный, Сероглазка, Заозерка.

Городские власти предупреждают жителей, что расписание и маршруты могут меняться в зависимости от состояния дорог. Напомним, город продолжает борьбу с последствиями циклона, вызванного сильными снегопадами. Режим чрезвычайной ситуации остается активным.