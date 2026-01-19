Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V

Honda Base Station — это прототип кемпер-прицепа для любого кроссовера

Компания Honda представила прототип инновационного кемпер-прицепа Base Station, который может стать доступным решением для путешествий на природу.

Ключевая идея проекта – модульность, практичность и легкость. Прицеп не предназначен для экстремального бездорожья, но предлагает комфорт для семьи из четырёх человек и может буксироваться обычным компактным кроссовером, например, Honda CR-V или Toyota RAV4, а также электромобилями.

В компании уже построили полноразмерный прототип, оснащенный выдвижной крышей для полноростового пространства, диваном-кроватью размера queen-size, двухъярусной кроватью, внешней кухней, душем и системой электропитания от литиевой батареи с солнечными панелями.

Honda планирует раскрыть детали, включая решение о серийном производстве, в ближайшие месяцы. Компания внимательно изучит реакцию публики, так как выход на новый рынок – серьезный шаг.

Ожидается, что если Base Station поступит в продажу, его базовая версия будет стоить менее 20 000 долларов, что сделает его привлекательной альтернативой существующим компактным кемперам.

Таким образом, Hondaстремится сделать активный отдых более доступным и удобным для широкой аудитории.