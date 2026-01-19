Xiaomi SU7 Ultra сразился с Ferrari SF90 XX на скользкой трассе в Абу-Даби

На гоночной трассе в Абу-Даби прошёл заезд, в котором электроседан Xiaomi SU7 Ultra соревновался с Ferrari SF90 XX на трассе после песчаной бури. Организаторы Carwow хотели проверить, как электрокар справится с итальянским гибридным спорткаром на скользком покрытии.

Xiaomi SU7 Ultra оснащён тремя электродвигателями общей мощностью 1526 лошадиных сил и 1770 Н·м крутящего момента, приводя в движение все четыре колеса. Вес машины – около 2360 кг. Электрокар разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды, что ставит его в один ряд с гиперкарами.

Ferrari SF90 XX построен на основе 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 786 л.с. В паре с тремя электромоторами суммарная мощность достигает 1016 лошадиных сил и 800 Н·м. Этот спорткар легче Xiaomi – около 1660 кг, а разгон до 100 км/ч занимает 2,3 секунды.

Тест проходил спустя несколько дней после песчаной бури, из-за чего трасса была очень скользкой. Обычно в таких условиях выигрывает машина с более точным контролем тяги. Подготовка Xiaomi к заезду требовала дополнительного времени из-за особенностей системы управления, после старта электрокар резко вырвался вперёд.

На четверти мили Xiaomi показал результат 9,3 секунды, а Ferrari – 10,2 секунды, уступив почти секунду и несколько корпусов автомобиля. На полумили разрыв сохранился: Xiaomi преодолел её за 14,5 секунды, Ferrari – за 15,7 секунды. Ferrari больше боролся с пробуксовкой, тогда как Xiaomi эффективнее распределял мощность на все колёса.

Торможение со 161 км/ч показало преимущество Ferrari, который остановился на несколько метров раньше, хотя оба автомобиля продемонстрировали высокий уровень торможения.