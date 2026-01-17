СМИ: Porsche и BMW массово глохнут в России

В России владельцы Porsche и BMW массово жалуются на внезапные остановки автомобилей. В ряде случаев машины полностью блокируются, и водителям приходится вызывать эвакуатор. Об этом сообщает Mash.

© Вечерняя Москва

Автомобилисты рассказывают, что транспорт не реагирует на попытки запуска и глохнет без видимых причин. Примером стал Porsche рэпера Macan, который остановился прямо посреди дороги.

По данным сервисных центров, проблема затрагивает многие модели Porsche и BMW 2013–2019 годов выпуска. Обращения с похожими симптомами фиксируются регулярно.

Специалисты поясняют, что общая причина связана с заводской спутниковой сигнализацией. Электроника распознает сбой как попытку угона и автоматически блокирует запуск двигателя, передает Telegram-канал.

1 декабря в СМИ уже появлялись сообщения о проблемах у владельцев автомобилей Porsche в Москве, Краснодаре и других городах России. По словам автомобилистов, машины перестали заводиться, при этом дилеры объясняли произошедшее сбоями, связанными с «проблемами со связью».