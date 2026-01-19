В Новосибирске автобус высадил пассажиров на морозе

16 января в Новосибирске произошел инцидент с автобусом маршрута №13, который высадил своих пассажиров на улице Большевистская из-за затора. По информации очевидцев, автобус остановился и сообщил, что дальше двигаться не будет, так как застряла фура на дороге.

© Bfm.ru Новосибирск

Согласно сообщениям в социальных сетях, люди были вынуждены продолжать путь пешком при температуре -30 градусов. Некоторые пассажиры смогли вернуть свои деньги за проезд. В комментариях подписчики отметили, что из-за проблем с парковкой грузовых автомобилей автобусы теперь вынуждены менять маршрут и объезжать подъем с Большевистской по другим улицам.