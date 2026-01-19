В РФ продают универсал ГАЗ-24 "Волга" из 1983 года

Каждая "капсула времени" - история. Она может быть грустной, а может - трогательной, как эта. "Российская газета" обнаружила на вторичном рынке двадцать четвертую "Волгу" 1983 года выпуска. Кроме того, что она находится в прекрасном, практически музейном состоянии, есть еще несколько моментов, которые выделяют этот автомобиль из других, представленных на рынке.

© Российская Газета

Конечно, первое - это "Волга" в кузове универсал. Объемы выпуска таких машин на ГАЗе всегда были скромными, поэтому увидеть практически новый ГАЗ-24-02 - редкая удача.

Второе - "Волга", со слов владельца, полностью оригинальная, а в салоне все еще сохранился запах, как будто машину только что выпустили с завода.

Также он рассказал, что для его семьи это больше, чем просто доставшийся от отца - единственного владельца, кстати, - автомобиль. На этой "Волге" владельца и его сестру забирали из родильного дома, потом он учился на ней ездить.

В этом году "Волге" исполняется 43 года, и родной пробег менее 15 тысяч километров для такого возраста кажется ничтожным.

Автомобиль укомплектован 75-сильным мотором 2,5 литра и механической коробкой передач.

Купить универсал предлагается за 3 000 000 рублей. Разумеется, часть этой суммы - налет ностальгии и нежелание расставаться с раритетом.