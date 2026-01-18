УАЗ рассказал о новинках модельного ряда

В 2026 году на российском рынке должны появиться обновленные модели УАЗ «Патриот» и «Пикап», сообщает аналитическое агентство ««Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

»Ульяновский автозавод ближе к третьему кварталу 2026 года планирует представить обновленные автомобили УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бензиновым мотором ZMZ Pro с новой 6МКП», — сообщили агентству на предприятии.

До этого сообщалось, что УАЗ планирует начать выпуск моторов стандарта «Евро-6» для своих внедорожников.

«В случае введения новых экологических требований, связанных с содержанием вредных веществ в отработанных газах, УАЗ непременно обеспечит соответствие выпускаемых моделей автомобилей этим нормативам [ «Евро-6»]», — сообщили в пресс-службе автозавода в ответ на вопрос «Газеты.Ru» о сроках появления таких двигателей на УАЗах.

Каких-либо конкретных сроков перевода российского автопрома на стандарты «Евро-6» нет, но ожидается, что это произойдет до 2028 года. Поправки о переходе на «Евро-6» должны были быть приняты еще в 2020 году, однако из-за ковида и западных санкций их отложили.