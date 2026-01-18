Импорт новых грузовиков в Россию сократился в 10 раз

Импорт новых грузовых автомобилей в Россию в 2025 году сократился в 10 раз, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© Газета.Ru

«В 2025 году в Россию ввезли 7,9 тысячи новых грузовых автомобилей. Это почти в 10 раз меньше, чем в 2024 году (76,2 тыс шт)», — сообщил эксперт.

По его словам, 96,5% объема ввоза это тяжелые грузовые автомобили (HCV свыше 16т). Среднетоннажники (MCV) в Россию практически не везут.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.