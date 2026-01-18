В России появится новый кроссовер KGM

Корейский бренд KGM планирует расширить актуальный модельный ряд на российском рынке за счет нового кроссовера Actyon, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на гендиректора российского дистрибьютора KGM Виталия Осипова.

«Да, будет [поставляться в Россию]. Но о сроках поставки и о ценах мы сообщим несколько позже», — сказал Виталий Осипов.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым 170-сильным турбированным двигателем, работающим в связке с классическим «автоматом» Aisin. Привод может быть передним или полным (с муфтой на задней оси) в зависимости от комплектации.

До этого стало известно, что компания Jaecoo объявила о начале продаж в России обновленного кроссовера J7.

Обновленный кроссовер Jaecoo J7 оснащен 1,6-литровым турбированным мотором с двумя вариантами форсировки (150 и 186 л.с.) и роботизированной семиступенчатой трансмиссией. Менее мощный мотор имеет переднеприводная модификация, более мощный — полноприводная.

Внешне от дорестайлингового J7 обновленный кроссовер отличается дизайном передней части, такая модель напоминает известный в России паркетник Range Rover Evoque.