Популярный кроссовер Mazda превратили в суровый внедорожник

Ателье AutoExe представило пакет доработок Active XRoss для Mazda CX-60

© За рулем

Японское тюнинг-ателье AutoExe представило новый пакет доработок для Mazda CX-60 под названием Active XRoss. Презентация прошла на автосалоне в Токио.

Модель получила защитные алюминиевые пластины, матово-чёрную решётку радиатора и удлинённый спойлер. Для более агрессивного внешнего вида предлагаются матовые наклейки на капот и боковины, красные брызговики, накладки на дверные ручки и дополнительные LED-модули в бампере.

Интерьер изменён в более сдержанном стиле. Особое внимание уделено рулю с усечённым ободом, карбоновым вставкам, алюминиевой ручке КПП и подрулевым лепесткам.

Кроссовер оснащён 18-дюймовыми дисками Rays и внедорожными шинами Toyo Open Country. Есть опция лифт-комплекта подвески с увеличением дорожного просвета на 25 мм. Также улучшены элементы шасси – добавлены усилители кузова и распорки. Среди изменений – карбоновый впуск и улучшенный впускной тракт.

Выставочный автомобиль построен на базе Mazda CX-60 с подключаемой гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя. Мощность системы составляет 323 л.с., что является максимальной комплектацией CX-60 в Японии.

Большую часть элементов Active XRoss уже можно заказать в Японии. Полная стоимость комплекта без учёта колес и лифта подвески составляет около 1,52 млн иен (приблизительно 748 тыс. рублей). В то же время базовая Mazda CX-60 там стоит от 3,27 млн иен.