Zhengzhou Nissan представила новый пикап Jin Ruiqi на базе Nissan Navara

© За рулем

13 января компания Zhengzhou Nissan представила новый пикап Jin Ruiqi, который позиционируется как недорогой автомобиль для работы. Машина построена на базе платформы Nissan Navara.

Доступно 11 комплектаций с ценами от 86,8 до 119,8 тыс. юаней (около 1,0–1,35 млн рублей). Клиенты могут выбрать бензиновую или дизельную версию, а также полный или задний привод. Также есть модели с удлинённым грузовым отсеком.

Двигатели представлены двумя вариантами: 2,3-литровый турбодизель Renault M9T мощностью 147 л.с., который идёт с 5-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом, и 2,4-литровый атмосферный бензиновый мотор на 157 л.с., доступный только с механической коробкой передач.

Грузоподъемность модели достигает 2 тонн благодаря усиленным рессорам. Удлинённый кузов имеет грузовой отсек размером 1890×1562×475 мм с ровным полом без выступающих арок, что облегчает загрузку. Углы въезда и съезда составляют 31° и 25° соответственно. Интерьер машины выполнен просто: черная отделка, физические кнопки для климат-контроля и радио, аналоговая приборная панель.

Для первых покупателей предусмотрены скидки: 5000 юаней при trade-in и прямое денежное вознаграждение в размере 3000 юаней.