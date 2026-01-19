Власти Свердловской области направят более 1,5 млрд рублей на ремонт дорог
В 2026 году в восьми муниципалитетах Свердловской области запланирован ремонт автомобильных дорог. На эти цели будет направлено более 1,5 млрд рублей.
Согласно материалу ОТВ, соответствующее решение принято по поручению губернатора региона Дениса Паслера на заседании областного правительства.
Средства предусмотрены, в том числе, на капитальный ремонт моста через реку Ницу в Ирбите, реконструкцию улицы Савчука в Новоуральске и обновление центральной улицы Горького в Ревде. Работы также пройдут в Артёмовском, Ачитском, Верхотурском и Североуральском муниципальных округах, а также в Каменск-Уральском городском округе.
