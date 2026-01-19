Власти Свердловской области направят более 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

В 2026 году в восьми муниципалитетах Свердловской области запланирован ремонт автомобильных дорог. На эти цели будет направлено более 1,5 млрд рублей.

© N24.ru

Согласно материалу ОТВ, соответствующее решение принято по поручению губернатора региона Дениса Паслера на заседании областного правительства.

Средства предусмотрены, в том числе, на капитальный ремонт моста через реку Ницу в Ирбите, реконструкцию улицы Савчука в Новоуральске и обновление центральной улицы Горького в Ревде. Работы также пройдут в Артёмовском, Ачитском, Верхотурском и Североуральском муниципальных округах, а также в Каменск-Уральском городском округе.

Ранее сообщалось, что почти 160 километров ямальских дорог отремонтируют в 2026 году.

.