C-Seed и Porsche Design выпустили складной телевизор от 135 тысяч долларов

Австрийская компания C-Seed совместно с Porsche Design выпустила линейку складных телевизоров, которые в нерабочем состоянии хранятся в горизонтальном положении и автоматически раскладываются по нажатию кнопки.

Модельный ряд включает версии для помещений (N1) и уличного использования (M1). Внутренние модели доступны с диагональю экрана 103, 137 и 165 дюймов, а также в максимальной конфигурации 221 дюйм. Уличные версии предлагаются в размерах 144 и 201 дюйм.

Технически устройство представляет собой конструкцию из пяти микросветодиодных панелей для домашней версии или семи панелей для уличной модификации. При активации система поднимается из горизонтального положения в вертикальное, после чего панели последовательно разворачиваются, формируя единый экран. Яркость дисплея составляет 1000 нит.

Каждый телевизор оснащён встроенной аудиосистемой. В уличной версии используется конфигурация из шести динамиков. Модель для открытых пространств также предусматривает возможность установки на выдвижной колонне с подземным хранилищем.

Производитель предлагает специальную морскую модификацию для установки на палубах яхт.

Стоимость базовой модели начинается от 135 500 долларов. Топовые конфигурации с максимальной диагональю и дополнительными опциями достигают цены около 400 000 долларов.

C-Seed — австрийский производитель, специализирующийся на крупноформатных развлекательных системах премиум-класса с 2009 года.

