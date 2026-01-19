В Москве все чаще закупают для городских нужд электромобили

"Мосгортранс" первым в России закупил 33 уникальных электромобиля LADA e-Largus - машины будут обслуживать наземный транспорт Москвы, в том числе помогут с установкой и ремонтом зарядных станций и остановок. Город активно закупает электромобили для своих нужд - какие еще задачи на них возлагаются?

Торжественная церемония передачи новых "Лад" прошла на днях в Доме для электробусов "Митино" на северо-западе Москвы. Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов вручил ключи от транспорта гендиректору "Мосгортранса" Николаю Асаулу, и вместе они протестировали ходовые качества новой модели. Судя по всему, остались довольны. LADA e-Largus - это электрическая версия хорошо зарекомендовавшего себя бензинового собрата. Фургоны передали в грузовой версии: есть места для водителя и пассажира, а сзади - просторный грузовой салон.

Машины будут использовать для установки и ремонта зарядных станций и современных остановок, обслуживания конечных станций наземного транспорта и перевозки грузов на территории Северного речного вокзала. Одни из главных преимуществ электромобилей - они не загрязняют окружающую среду и отличаются тихим и плавным ходом.

Но это не единственные преимущества новых "Лад". На быструю зарядку машинам требуется 72 минуты, запас хода - от 320 километров, а максимальная грузоподъемность превышает полтонны. "LADA e-Largus - это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации, - говорит заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - На таких машинах с высокой грузоподъемностью удобно перевозить инструменты и оборудование для развития и обслуживания инфраструктуры наземного транспорта".

Москва вообще довольно активно использует электротранспорт для городских нужд. Например, ежедневно более чем по 160 маршрутам курсируют парконы Центра организации дорожного движения на базе электромобилей "Москвич 3е". Водители часто видят эти зеленые кроссоверы с балками на крыше. В балки, кстати, встроены не только проблесковые маячки, но и камеры, способные прямо во время движения выписывать штрафы за нарушения.

Впрочем, патрули занимаются не только выявлением нарушений. Сотрудники ЦОДД на электропарконах наводят порядок в местах хаотичной парковки и помогают водителям на дороге: в каждой машине есть буксировочный трос, аптечка, пусковое устройство, конусы, домкрат, огнетушители и бланки европротокола. Также они могут участвовать в регулировке движения и помогать в поиске угнанных машин. Задействованы электромобили и в других городских службах.