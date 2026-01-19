В РФ сняли с хранения и выставили на продажу новый ВАЗ-2105

"Российская газета" обнаружила в продаже весьма интересный экземпляр - ВАЗ-2105 с пробегом всего 3 280 км.

В объявлении говорится, что это автомобиль 1990 года выпуска (экспортный вариант). Седан все это время стоял в теплом гараже в Тольятти.

"Машина в идеальном состоянии, почти товарка, пахнет еще заводом. Масло, фильтры, антифриз, тормозная жидкость заменены недавно", - добавляет владелец "пятерки".

За свою "капсулу времени" хозяин ВАЗ-2105 просит не так уж и много по нынешним меркам - 850 тысяч рублей.

Напомним, ВАЗ-2105 выпускался с 1980 по 2010 год. Всего было выпущено чуть более двух миллионов автомобилей всех модификаций.

