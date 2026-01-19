В России могут ужесточить ответственность за незаконную доработку фар

Письмо с соответствующей инициативой направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву. Ее автор, глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, указывает, что ослепляющий свет мешает другим водителям пользоваться зеркалами заднего вида. Это угрожает безопасности дорожного движения.

© Nissan

Еще одна проблема -- глушители без катализаторов и сажевых фильтров. Такие «апгрейды», популярные среди владельцев отечественных машин и праворульных иномарок, приводят к повышенному шуму, едкому запаху и вредным выбросам. В настоящее время за оба нарушения — нештатный свет и шумный выхлоп — предусмотрен одинаковый штраф в размере 500 рублей.

В НАС считают эту сумму неэффективной и предлагают ужесточить наказание. Варианты — либо поднять штраф до 30 тыс. рублей, либо ввести за использование слепящего ксенона и мигающих стоп-сигналов наказание в виде лишения водительских прав.

