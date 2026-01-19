В Подмосковье стали чаще проверять историю китайских авто

В 2025 году количество проверок историй китайских автомобилей в Московской области значительно выросло. С ситуацией на рынке разбирались эксперты сервиса онлайн-проверки авто (проект Авито) Автотека. Выяснилось, что доля китайских транспортных средств от общего числа проверок составила в 2025 году 3,2%. При этом количество запросов на проверку машин из Китая увеличилось на 82,4%.

© Вести Подмосковья

Больше всего потенциальных покупателей интересовали биографии автомобилей Chery - 20,9% от всех отчетов. Вторая позиция у Geely - 20,8%, а третья у HAVAL - 16,9%. Среди моделей авто в лидерах HAVAL Jolion - 6,6%, Geely Coolray - 6,1% и Chery Tiggo 7 Pro - 4%.

Эксперты отмечают прирост проверок практически по все маркам китайским машин. Особенно он заметен у Chery - в 4 раза, Livan - в 3,8 раза и у BAIC - в 3,7 раза. У моделей по этому показателю в лидерах Jetour T2 - в 4,9 раза.